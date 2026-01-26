(SATIRA) Čudaki tedna

Na ljubljanskem letališču je glede varnosti vse v tako najlepšem redu, da lepše ne more biti. Res so policisti že oktobra lani zaznali čudaka, ki je hodil z drugim čudakom v policijski uniformi dalj časa po letališču, ampak to je tako nepomembno, da so nam o tem spregovorili šele s trimesečno zamudo, saj prej tega ne bi imelo smisla.

Več nam policisti razlagajo, manj vemo o teh čudakih. Na primer: zakaj bi se kdo od običajnih smrtnikov zunaj pusta na gorenjskem koncu oblačil v policijsko uniformo, razen v primeru potrebe skrite kamere ali snemanja nove kriminalke po romanu Tadeja Goloba? Ta vzgib, morala zgodbe, ostaja tudi mesece po dogodku skrbno varovana skrivnost.