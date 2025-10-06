  • Delo mediji d.o.o.
    Kolumne

    (SATIRA) Do zadnjega mirovniškega diha

    Popustimo samo toliko, da lahko naš kralj poglobi svoj miroljubni vtis. Tako naklonjenih teroristov svet še ni videl.
    Sezona melon in drugih buč. 
    Galerija
    Sezona melon in drugih buč. 
    Boris Šuligoj
    6. 10. 2025 | 05:00
    6. 10. 2025 | 08:03
    5:18
    Meloni je malce dvignila pokrov evropskemu javnemu mnenju. Več kot milijon protifašistov je v Italiji ustavilo vlake, letala, pristanišča, šole, univerze ... Meloni je besnela. Le kaj bo rekel Stric Kramp! Trdila je, da tistih 48 barčic, ki so komaj kljubovale nemirnemu morju, naložene pa so bile z moko, rižem, zdravili in drugim »eksplozivnim« tovorom, zelo ogroža varnost in mir v svetu. Na jadrnicah so bili pesniki, politiki, medicinske sestre, učitelji, nekaj umetnikov, veliko aktivistov, predvsem pa srčni in pogumni ljudje. Po razlagi Meloni  (oprostite za jezikovno zmedeno poimenovanje, ampak jezikoslovci trdijo, da je tako zapisano ime pravilno) so bili to res nadvse nevarni ljudje. Predvsem pa je bil izjemno nevaren tovor, ki so ga prevažali, pesmi, ki so jih peli, sporočila, ki so jih pošiljali v svet z odprtega morja. Najbolj nevarna in kužna je ideologija, ki jo nevarno širijo celo po takih državah, kot so Italija, ZDA in Anglija. Zato jih je bilo treba ne glede na predpise ustaviti že v mednarodnih vodah in Greto zapreti s stenicami in brez vode.

    Nemškikancler Merz  naravnost obožuje Meloni Foto Ludovic Marin Afp
    Nemškikancler Merz  naravnost obožuje Meloni Foto Ludovic Marin Afp

    V agenturi smo pogrešali, da se nekateri največji slovenski protiantifašisti (antiantifa) niso pridružili Meloni in sorodnim bučam in jo podprli v njenem prizadevanju po ohlajanju pregretega protifašističnega ozračja. Njen največji slovenski prijatelj Janez Ivan niti pisnil ni, da bi morda prepričal še zadnje morebitne neodločneže, naj nikar ne podpirajo tako agresivne flote, ki se je usmerila naravnost proti ubogim, preganjanim Izraelcem. Kot bi se skril v mišjo luknjo. Sam bog ve, kakšna računica mu preprečuje jasno, glasno, in odločno podporo izraelski obrambi pred paletinskimi napadi. Pol leta pred volitvami so takšne podpore morda res občutljiv jeziček na tehtnici. Od pokončnega moža, vojaka in Ne Tam Jahutovega (moško obliko imena lahko sklanjam po mili volji, še en dokaz slovnične mizoginije, ki potrjuje, da imamo tudi pri sklanjatvah moški več pravic) prijatelja bi pričakovali, da bo organiziral kontra floto z 48 jadrnicami, ki bi v naslednjih dneh izplule iz portoroške marine in bi Izraelu prinesle izraze popolne solidarnosti, vdanosti in odločenosti, da bodo s skupnimi močmi pregnali vse protifašiste in vse protiimperialiste tega sveta.

    image_alt
    Kdo je torej tukaj terorist?

    Tudi Hamasovci so se izkazali. Potem ko so pred dvema letoma edinkrat v zgodovini tako nenavadno brilijantno prelisičili vrhunski izraelski vojaški in obrambni stroj. Potem ko jim je z izrealsko nesebično pomočjo uspelo do te mere počistiti Gazo in Palestino, so zdaj nenadoma tudi Krampu precej poslušni. Dve leti so spodbujali ves ta vihar v Gazi, zdaj pa so komaj čakali na Krampov ultimat, da mu izpolnijo življenjsko željo in prispevajo svoj delež k nagradi za mir. Zakaj tega niso storili že lani oktobra, morda maja ali avgusta letos?  Morda čiščenje tedaj še ni bilo dovolj globinsko. Pa tudi Evropejci in mirovniki so bili smešno mlačni. Šele zdaj so se v Uefi in Ebuju spomnili, da bi morda koga brcnili v rit. V vsakem filmu  mora dozoreti trenutek za dovolj opazen kraljev ukaz svojim Hamasovcem. Če tako pravi šef, potem se gremo spet malce pogajat. Čiščenje se lahko medtem vseeno nadaljuje. Popustimo samo toliko, da lahko naš kralj poglobi svoj miroljubni vtis. Tako naklonjenih teroristov svet še ni videl. Pri Hamasu so se Krampovih groženj vendarle ustrašili. Čez noč so začutili željo, da je treba pomagati ubogim kandidatom za Nobelovo nagrado in po krivem preganjanim Izraelcem.

    Katera je trša?. Foto Jože Miklavc
    Katera je trša?. Foto Jože Miklavc

    Milijarda ljudi še zmeraj verjame pravljicam o grožnjah z droni. Najj razkrijemo, da smo pred nekaj tedni opazili dron tudi na naši plaži pri Pacugu. Spuščal ga je pubertetnik in snemal moralno sporne nagce. Generalštab slovenske vojske je občutljivo informacijo prikril javnosti.

    Ampak kitajski horoskop napoveduje Slovencem vseeno veselo leto! Slovenci dobimo božičnico in varuha človekovih pravic, opozicijski tabor je že dodal nižje davke, Istranom obljubil odpravo vinjet na obalni hitri cesti, česar jim ni uspelo zrihtati v nobeni od treh dosedanjih vlad. Zvišali nam bodo penzije, znižali cene copat, igel in vloženih kumaric (da bo inflacija zagotovo zgolj dvoodstotna). Pocenili bodo elektriko, plin, pokopališke storitve, uvedli brezplačne vrtce in zgradili tretje pasove na vseh cestah. Nekoč tudi na Primorki. Leto 2026 bo najlepše leto v samostojni državi doslej. 

    Če smo začeli z Meloni, smo prisiljeni končati z bučami. 

    Mnenja  |  Komentarji
    Satira Borisa Šuligoja

    (SATIRA) Si lahko predstavljate, da bo pokojnina nekoč pravična?

    Nevarnost, ki vam grozi v naslednjih šestih mesecih, je povišan krvni sladkor.
    Boris Šuligoj 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Satira

    Izključitev Primorske

    Morda bodo orožju na čast nekega grdega dne razširili tire tudi na koprski tovorni postaji.
    Boris Šuligoj 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Boris Šuligoj Satira o tem, kako lahko ena sama slika spremeni svet

    (SATIRA) Dva papeža v eni cerkvi

    Kdor slovenskih cestnih zamaškov ne premaga, niti užitkov prve poročne noči ni vreden.
    Boris Šuligoj 8. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno deklete, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Satira Boris ŠuligojGiorgia MeloniGaza premirje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Obupani Belgijec: Kaj bi lahko storili? Če bi mi kdo znal povedati, bi poslušal

    Pogačarjeva dominantna zmaga je obup in šok med tekmeci: Belgijci so priznali nemoč, Bjarne Riis pa je ostro kritiziral Vingegaarda, ki je doživel polom.
    Žan Urbanija 6. 10. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija in Izrael

    Razkol med politiko in družbo

    Vse več pozivov k razmisleku, kaj pomeni odgovornost za obstoj Izraela.
    Barbara Zimic 6. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Reševalna akcija

    Drama na Everestu: zaradi snežne nevihte obtičalo skoraj tisoč turistov

    Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.
    6. 10. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Gaza

    Bruselj se je odzval z zapoznelim refleksom

    Zaradi razhajanj med državami članicami je vloga Evropske unije na Bližnjem vzhodu še manjša.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Reševalna akcija

    Drama na Everestu: zaradi snežne nevihte obtičalo skoraj tisoč turistov

    Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.
    6. 10. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Gaza

    Bruselj se je odzval z zapoznelim refleksom

    Zaradi razhajanj med državami članicami je vloga Evropske unije na Bližnjem vzhodu še manjša.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
