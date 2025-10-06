(SATIRA) Do zadnjega mirovniškega diha

Meloni je malce dvignila pokrov evropskemu javnemu mnenju. Več kot milijon protifašistov je v Italiji ustavilo vlake, letala, pristanišča, šole, univerze ... Meloni je besnela. Le kaj bo rekel Stric Kramp! Trdila je, da tistih 48 barčic, ki so komaj kljubovale nemirnemu morju, naložene pa so bile z moko, rižem, zdravili in drugim »eksplozivnim« tovorom, zelo ogroža varnost in mir v svetu. Na jadrnicah so bili pesniki, politiki, medicinske sestre, učitelji, nekaj umetnikov, veliko aktivistov, predvsem pa srčni in pogumni ljudje. Po razlagi Meloni (oprostite za jezikovno zmedeno poimenovanje, ampak jezikoslovci trdijo, da je tako zapisano ime pravilno) so bili to res nadvse nevarni ljudje. Predvsem pa je bil izjemno nevaren tovor, ki so ga prevažali, pesmi, ki so jih peli, sporočila, ki so jih pošiljali v svet z odprtega morja. Najbolj nevarna in kužna je ideologija, ki jo nevarno širijo celo po takih državah, kot so Italija, ZDA in Anglija. Zato jih je bilo treba ne glede na predpise ustaviti že v mednarodnih vodah in Greto zapreti s stenicami in brez vode.

Nemškikancler Merz naravnost obožuje Meloni Foto Ludovic Marin Afp

V agenturi smo pogrešali, da se nekateri največji slovenski protiantifašisti (antiantifa) niso pridružili Meloni in sorodnim bučam in jo podprli v njenem prizadevanju po ohlajanju pregretega protifašističnega ozračja. Njen največji slovenski prijatelj Janez Ivan niti pisnil ni, da bi morda prepričal še zadnje morebitne neodločneže, naj nikar ne podpirajo tako agresivne flote, ki se je usmerila naravnost proti ubogim, preganjanim Izraelcem. Kot bi se skril v mišjo luknjo. Sam bog ve, kakšna računica mu preprečuje jasno, glasno, in odločno podporo izraelski obrambi pred paletinskimi napadi. Pol leta pred volitvami so takšne podpore morda res občutljiv jeziček na tehtnici. Od pokončnega moža, vojaka in Ne Tam Jahutovega (moško obliko imena lahko sklanjam po mili volji, še en dokaz slovnične mizoginije, ki potrjuje, da imamo tudi pri sklanjatvah moški več pravic) prijatelja bi pričakovali, da bo organiziral kontra floto z 48 jadrnicami, ki bi v naslednjih dneh izplule iz portoroške marine in bi Izraelu prinesle izraze popolne solidarnosti, vdanosti in odločenosti, da bodo s skupnimi močmi pregnali vse protifašiste in vse protiimperialiste tega sveta.

Tudi Hamasovci so se izkazali. Potem ko so pred dvema letoma edinkrat v zgodovini tako nenavadno brilijantno prelisičili vrhunski izraelski vojaški in obrambni stroj. Potem ko jim je z izrealsko nesebično pomočjo uspelo do te mere počistiti Gazo in Palestino, so zdaj nenadoma tudi Krampu precej poslušni. Dve leti so spodbujali ves ta vihar v Gazi, zdaj pa so komaj čakali na Krampov ultimat, da mu izpolnijo življenjsko željo in prispevajo svoj delež k nagradi za mir. Zakaj tega niso storili že lani oktobra, morda maja ali avgusta letos? Morda čiščenje tedaj še ni bilo dovolj globinsko. Pa tudi Evropejci in mirovniki so bili smešno mlačni. Šele zdaj so se v Uefi in Ebuju spomnili, da bi morda koga brcnili v rit. V vsakem filmu mora dozoreti trenutek za dovolj opazen kraljev ukaz svojim Hamasovcem. Če tako pravi šef, potem se gremo spet malce pogajat. Čiščenje se lahko medtem vseeno nadaljuje. Popustimo samo toliko, da lahko naš kralj poglobi svoj miroljubni vtis. Tako naklonjenih teroristov svet še ni videl. Pri Hamasu so se Krampovih groženj vendarle ustrašili. Čez noč so začutili željo, da je treba pomagati ubogim kandidatom za Nobelovo nagrado in po krivem preganjanim Izraelcem.

Katera je trša?. Foto Jože Miklavc

Milijarda ljudi še zmeraj verjame pravljicam o grožnjah z droni. Najj razkrijemo, da smo pred nekaj tedni opazili dron tudi na naši plaži pri Pacugu. Spuščal ga je pubertetnik in snemal moralno sporne nagce. Generalštab slovenske vojske je občutljivo informacijo prikril javnosti.

Ampak kitajski horoskop napoveduje Slovencem vseeno veselo leto! Slovenci dobimo božičnico in varuha človekovih pravic, opozicijski tabor je že dodal nižje davke, Istranom obljubil odpravo vinjet na obalni hitri cesti, česar jim ni uspelo zrihtati v nobeni od treh dosedanjih vlad. Zvišali nam bodo penzije, znižali cene copat, igel in vloženih kumaric (da bo inflacija zagotovo zgolj dvoodstotna). Pocenili bodo elektriko, plin, pokopališke storitve, uvedli brezplačne vrtce in zgradili tretje pasove na vseh cestah. Nekoč tudi na Primorki. Leto 2026 bo najlepše leto v samostojni državi doslej.

Če smo začeli z Meloni, smo prisiljeni končati z bučami.