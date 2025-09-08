(SATIRA) Dva papeža v eni cerkvi

Nekoč je živel suveren, ki je trdil, da kraljuje vsemu svetu, zato so mu rekli, da ni navaden Kramp. Nikoli ni razočaral občinstva. Vse evropske države je tokrat pozval, naj se dokončno sprejo s Kitajci in naj čim prej nehajo trgovati z njimi. Samo zato, ker bi se potem on bistveno bolje počutil. Tako kot se je bolje počutil, ko je na iste prijateljske države pritisnil z napovedjo okupacije njihovih ozemelj, z višjimi carinami in zahtevo, naj podvojijo nakupe njegovih dobrin in orožja, naj nehajo graditi tovarne v Evropi in naj obilno, veselo investirajo predvsem v njegovem kraljestvu. Menda se je zbal za usodo svojega maščevja. Njemu in njegovim fevdalcem se na zahodnem obzorju kopičijo črni oblaki, za neurja pa so vedno krivi drugi. In če Krampa žulijo Kitajci, potem je menda bolje, da ga pri teh prošnjah poslušna Evropa tudi usliši.

Priznajmo, to je najbolj odkritosrčen kralj do zdaj, saj je svojega obrambnega ministra povišal v napadalnega ministra, da ne bi po nemarnem tratili časa in se izgubljali v dvomih o kraljevskem življenjskem nazoru. Najbolj se zabava s kaznovanjem zvestih in poslušnih služabnikov, pa naj bodo to kanadski, korejski ali danski. Še posebno uživa, ko dobi na krožnik svojeglave sodnike in visoke funkcionarke Združenih narodov. Predvsem tiste, ki presodijo, da so njegove igrice zločin nad človeštvom. Le kako si drznejo! Izžene jih iz kraljestva, zapre jim vse pipice, tudi sorodnikom in vsem, ki bi si še upali sodelovati z njimi in s takimi funkcionarji Združenih narodov. Ne vemo, koliko časa bodo takšni nebodigatreba še lahko sploh uporabljali 166 metrov visoko palačo na Manhattnu ob East Riverju, na parceli, ki jim jo je že davno s ponosom podaril magnat in filantrop Rockefeller.

Ko mu je dolgčas, kar od daleč razstreli ribiško barko, ki pluje tisoče kilometrov stran. Brez slehernega sodnega procesa ali temeljitejših dokazov likvidira 11 duš na ribiški barki. V Sloveniji je, denimo, še po 80 letih cel hudič zaradi povojnih in zunajsodnih pobojev. Ampak tako je v zaostali Sloveniji. V Krampovi deželi velja kraljevski red.

Zaradi tako vedrih razmer v svetu, ki jim ploska in se jim klanja lep del evropskih voditeljev in njihovih volivcev, so se mnogi ustrašili nenavadnega poguma motoristke in ljubiteljice letenja Nataše, ki je na forumu ob Blejskem jezeru rekla bobu bob. Da njen govor ni na pravi liniji, so nazorno pokazali Borut Pahor, Andrej Plenković in šef evropskega sveta Portugalec António Costa. Njihovo zgražanje je potrdil vsevedni stric Janez Ivan iz ozadja in še enkrat priznal, koliko mu je mar za to, kar se dogaja v Gazi. Tako vsem volivcem že lep čas ponuja mesnato kost za razprave v predvolilni kampanji. V njej nam bo isti stric jasno in brez sence dvoma dokazal, da Ne Tam Jahu in njegov pajdaš Hamas nimata druge izbire, kot da pospravita še preostali milijon začasno živih prebivalcev Gaze. Globinskemu čiščenju in hujšanju Palestine ploskajo tisti, ki niso ploskali ob Blejskem jezeru. Narod pa še zdaj razpravlja, kdo je že pred 2000 leti izdal in obsodil Kristusa.

Ena sama piranska slika Vittoreja Carpaccia je minule dni dokazala, da obstaja tudi drugačno kraljestvo, da lahko ena slika premaga omejenost, zamejenost in vse druge meje med ljudmi. Njeno vrnitev sta v piranski cerkvi posredno pozdravila kar dva papeža. Med njima na videz ni velike razlike. Ena pa je očitna. Zdaj službujoči Leon XIV. je na svetem sedežu ponižno sprejel in blagoslovil izraelskega predsednika Jicaka Hercoga. Bivši papež Frančišek, ki dogajanje spremlja iz božjega kraljestva, pa še od tam vsak dan kliče svoje ovčke v Gazo, saj ga še zmeraj močno skrbi, kako jim gre ob strašnem prisilnem postu in toči bomb nad šotori.

V soboto smo bili mi zaskrbljeni za Zorana Jankovića, mladoporočence in njihove svate. Zoki je moral na to izjemno plodno soboto skleniti kar pet zelo pomembnih porok. Zdaj mi pa vi povejte, kako jih je lahko opravil v eni soboti z navadnim audijem po naših cestah. Verjetno je bila dolga pot do Strunjana in do drugih krajev v državi sestavni del poročne preizkušnje. Slovenci smo v soboto ob zaljubljenih mladoporočencih dobili še dodaten svatovski običaj, ki bo poslej omogočal temeljit premislek pred slehernim morda nepremišljenim poročnim korakom. Kdor slovenskih cestnih zamaškov ne premaga, niti užitkov prve poročne noči ni vreden. Mir in dobro, so preprosto rekli minoriti. In zmagali.