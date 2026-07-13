(SATIRA) In kaj če po pomoti napadejo Piran?

Res ne vemo, ali je bolj vroč krompirček ta, da šef državnega zbora napoveduje referendum o izstopu iz Nata ali oni drugi, da je turški predsednik obdaril kolege iz Nato krožka z velikimi pokalicami in s pravimi naboji. Skrivnostno darilo je še malce bolj zmedlo že tako zmedeno druščino. Merz, Starmer in Rob Jetten so na primer Erdoganove pištole precej enigmatično pustili svojim veleposlanikom v Turčiji. Kaj bosta storila Ursula von der Leyen in naš Janez Ivan, še nista sporočila. Morata premisliti: morda pa je rimski pesnik Vergil imel vseeno prav, ko je (po slabi izkušnji Trojancev z Odisejem) zapisal znamenito svarilo: Boj se Danajcev! Danajci so bili stari Grki, ampak Turki niso nič mlajši. Komaj se je nadšef Janez zmagoslavno vrnil iz Ankare, ker bo od Američanov in Izraelcev ...