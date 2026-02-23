(SATIRA) Janez in problem volilne dvogrbe kamele

Najmočnejša slovenska stranka premore kakih 30.000 članov in je pred letom dni samo s članarino zaslužila 130.000 evrov. To je komaj štiri evre letno na člana. Zdi se poštena članarina. Še posebej, če jo primerjamo s članarino nekdanje ZKS, za katero je bilo treba seči precej globlje v plačilno kuverto. Za ZKS se je vedelo, zakaj se splača. S spodobno članarino si postal del narodove avantgarde, in če drugega ne, si dobil (ne zmeraj) boljšo službo, z nekoliko sreče tudi občinsko stanovanje.

Ampak to niti ni bil tak privilegij: zaposlitev in stanovanja so dobili praktično vsi, tudi tisti, ki so se požvižgali na politiko. Nas pa razjeda radovedni črv, kaj dobi danes član katere koli stranke v Sloveniji. Ali hitreje dobi najemno občinsko stanovanje, če pokaže partijsko knjižico? Kaj pa zaposlitev na SDH, v Petrolu, Gen-Iju, v Luki ali na Darsu? Ima fant s plačano članarino kaj več šans pri dekletu? Morda imajo člani strank popust pri železniških prevozih ali pri vstopnicah za kino? Ker če teh stvari ne dobijo, zakaj potem sploh so člani?