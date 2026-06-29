(SATIRA) Kje je bil Ivan, ko so v nebesa poslali 20.000 otrok?

Strinjamo se z Janezom Ivanom, da je slovenska nova doba razdeljena na dva polčasa. V prvem polčasu smo imeli 14 upanja polnih, zdravih let, z razvojem demokracije, svobode, gospodarstva, celo upanja na švicarski sir in sadni jogurt. V prvem polčasu je dve leti vlado vodil Lojze Peterle, deset let Janez Drnovšek in še dve leti Anton Rop.

V drugem polčasu pa se je začelo kisati že leta 2005. Vlado je v tem zdaj podaljšanem polčasu sedem let vodil Janez Ivan, tri leta njegov veliki občudovalec kaviar spreobrnjenec Borut in še štiri leta Miro Cerar s še enim Janezovim malikovalcem Zdravkom Počivalškom na čelu. Samo nepomembna tri leta sta vlado poskušala voditi Alenka Bratušek in Marjan Šarec ter na koncu štiri leta še en ljubitelj kaviarja – Robert Golob. Če je kdo pozabil: tudi njega je na čelo Gen-I postavil čistokrvni osamosvojitelj Igor Bavčar.

Pravo osamosvojiteljsko rajanje se je v drugem polčasu (nemalokrat tudi v črno-rdeči navezi) začelo s tajkunizacijo. Najprej so obglavili Zokija, da bi lažje balinali z »najboljšim trgovskim sosedom«, pivovarno in Delom (a so s tem le pomagali Zokiju do županske lente).

Slabih 20 let pozneje so obglavili neposlušnega šefa Gen-I, kar se jim je spet maščevalo, saj je prevzel vlado. Tajkunizacijo so pospešili s sovražnimi medsebojnimi prevzemnimi spopadi med Istrabenzom in Petrolom, prodali (in uničili) so Splošno plovbo Portorož, špekulirali z Istrabenzovimi delnicami, prodajali Mercator, Drogo Kolinsko, Radensko in Fructal, Hotel Metropol in Hotel Palace, parcele v Portorožu, Marino Koper, še prej Istrabenzove črpalke, banke, zavarovalnice, Intereuropo ... Rdeča naveza je k črnemu Istrabenzu dodala še aferico Teš 6.

Malo je manjkalo pa bi drugi tir podarili Viktorju Orbánu. Luko Koper so dodobra zadolžili in jo s SŽ namenili Nemcem. Malo je tudi manjkalo, da bi ustavili gradnjo drugega tira, da o polenih na celotni infrastrukturi ne govorimo. V prvih štirih letih Janševega drugega polčasa so finančno tako dosledno posnemali prijeme ameriških finančnih špekulacij, da si Slovenija po finančni krizi še najmanj pet let ni opomogla.

Ob nedavnem državnem malikovanju lika in dela tovarišev osamosvojiteljev ne moremo mimo Aljaža Novaka, ki se je v Primorskih novicah z osamosvojiteljsko parafrazo vprašal: Kje si pa ti bil leta 1991? »Eden največjih zgodovinskih dosežkov Slovenk in Slovencev je postopno skrčen na nekakšen članski klub, v katerem si nekateri že desetletja podeljujejo licence za domoljubje. Kot da država ni nastala iz volje naroda, ampak iz njihove zasebne pobude.«

Če umetniški vtis nastopa velikega vodje ni ravno prepričljiv, morajo ta vtis polepšati najeti ploskači. FOTO: arhiv Dela

In: »Generaciji, ki ne ve, ali bo do štiridesetega živela v najemu, se kot ključni politični projekt prodaja razprava o tem, kdo sme nositi zastavo na državni proslavi, na katero tako in tako ni vabljena, ker je leta 1991 plavala med spermiji. In prav zaradi takih stricev mi za vprašanje Kje si pa ti bil leta 1991 binglja tja dol do Konga.«

Vprašanje je namreč poskus diskreditacije, s katero človeku poveš, da ni čistokrven. Nekateri so državne simbole zamenjali za osebno lastnino, ostali pa smo zgolj občinstvo na bedni predstavi, katere glavni junaki nočejo zapustiti odra, pravi Aljaž Novak.

Če bi Janez Ivan našo komunajzarsko agenturo vprašal, kje je bila leta 1991, bi mu odgovorila v slogu Demokrata Anžeta s protivprašanjem: Kje je pa on še danes, ko se (v imenu države) klanja pobijalcem več kot 20.000 nedolžnih otrok in še 50.000 nedolžnih civilistov, da drugih grdobij niti ne omenjamo. Komunajzarji smo vsi, s katerimi se Ivan in njegovi troli ne strinjajo. Po tej Janezovi in krampovski delitveni logiki je tudi papež Leon XIV. komunajzar, celo podpornik teroristov samo zato, ker ni na isti valovni dolžini temeljnih vrednot in svetovnih nazorov.

Ivan Janez je na zadnjih volitvah dobil 9185 glasov, njegova stranka manj kot 329.000 glasov, Nataša Pirc Musar pa 483.812 glasov. Zato so novi uradniki vrhovnega vodje morali najeti ploskače, ki so žvižgali, ko se je Nataša zavzela za civilna gibanja in svobodne medije. Novo gospodo hudo moti avtoriteta svojih nasprotnikov.

Če umetniški vtis nastopa velikega vodje ni ravno prepričljiv, morajo ta vtis polepšati najeti ploskači. Kdor je majhen, mora glasneje kričati in se vsaj truditi, da pusti vtis. Zato najemajo avtobuse volivcev, ploskače in žvižgače, črne kocke, trole, državnozborske zabavljače in še dolg seznam je umetnointeligenčnih prijemov, s katerimi držijo oblast.