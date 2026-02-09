(SATIRA) Koga bomo deportirali

Jean Mahnjen (nomen est omen) ima že izbrane uradnike in deportmajstre za svoj urad.

Če je kdo mislil, da je bilo dvigovanje desnice in malikovanje nacistov, ki se je pred dnevi zgodilo v lokalu lucijskega kampa, le nesrečen in nepremišljen spodrsljaj, bo moral k temu dogodku prišteti še več podobnih »dosežkov«. Isti arijsko zelo razpoložen fant je na družbenem omrežju objavil misel glavnega organizatorja holokavsta Heinricha Himmlerja. Potem je skrb za ameriško počutje v Sloveniji napovedal Jean Mahnjen, ki bo takoj po 22. marcu odprl urad za deportacije. V petek pa je 14 zamaskiranih neonacistov v Kopru kazalo iste ekstremistične zastave, militantno dvigovalo desnico in se vedlo Krampu in Himmlerju primerno. Policija je dogodek spremljala od daleč in še ne vemo, kako bo ukrepala. Pustimo se presenetiti. Ne gre za naključja, ampak za nove stare čase. Strici iz ozadij so ...