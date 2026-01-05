(SATIRA) Ne joči za mano, Venezuela

Slovence veliko bolj kot Venezuela muči zavist, da Istranom ni treba več plačevati vinjet za vožnjo med hrvaško Istro in Italijo.

Tretjega januarja je bila Zemlja najbližje Soncu v letu, hkrati pa je bil tudi Mesec najbližje Zemlji. Zato nikakor ne preseneča, da jih je bilo toliko za luno. Od tretjega januarja dalje lahko vsakdo na tem svetu »prevzame v upravljanje« sosedovo posest, njivo, vinograd, sadovnjak, počitniško vilo, podjetje ... Če na primer opažate, da vaš sosed slabo upravlja s kletjo, zidanico, čebelnjakom, oljčnikom ..., če veste, da kupuje kislico v Makedoniji in jo prodaja kot vrhunsko dolenjsko ali primorsko kapljico, če se vam samo zdi, da kupuje oljčno olje na debelo v italijanskih zadružnih trgovinah in ga prodaja kot ekstra deviško olje, ali pa po vašem zanemarja čebele ..., lahko mirne vesti najamete pet ali šest vunbaciteljev, bodigardov ali drugih plačancev, ki pripeljejo kriminalca, ...