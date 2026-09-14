(SATIRA) Od Hrvatinov in Hlaponcev do Turkov in Jeruzalema

Ne vem, zakaj se skoraj vsi Slovenci čudijo, ker je slovenska vlada napovedala odprtje veleposlaništva v Jeruzalemu. Pa je stvar fižolje logična. Ampak, začeti moramo na povsem drugem koncu: Jutri bomo vsi Primorci praznovali, tako tisti, ki so jih Italijani vrnili, kot tisti, ki so nas partizani priključili. Zasluge za praznovanje Primorcev ima znani Janez, za njihovo delitev na vrnjene in priključene pa Ivan. Pogosto v življenju je ime pomembnejše kot resnica. To so zelo dobro vedeli Hrvati, ki so pred približno 20 leti staro ime Piranskega zaliva spremenili v Savudrijsko valo. Slabih 20 let kasneje je znani ameriški Donald preimenoval Mehiški zaliv v Ameriškega, Jezero Ontario v Ameriško jezero in državo New Mexico v (domnevno) New America. Tudi Izrael je lani sprejel zakon, po ...