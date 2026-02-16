(SATIRA) Opica, zlati prinašalec in Vstala Primorska

Rdeče knjižice in hostije so le statusni simboli, ki jih je treba pravi čas menjati. V sili hudič prepeva tudi o vstali Primorski.

Še dobro, da je pust, in lahko rahlo upamo, da bomo od srede deležni malce posta. Preobilje je še vedno komu kaj pokvarilo, vsaj počutje, če ne tudi zdravja. Na to nas je spomnil tudi preobilno nemško razpoložen Manfred Weber, šef Evropske ljudske stranke, ki si je v Sloveniji privoščil trdo pridigo hlapcem. Prišel je tipično nemško vasezagledan in gospodovalen v povsem zaplankano provinco na pomoč svojim nebogljenim podpornikom, da bi neposlušnemu narodu povedal, kar mu gre, kdo je tu šef ter kako naj manjvredna raja misli in odloča. Njegov argument, zakaj bi morali Slovenceljni voliti njegove populiste, naj bi bil v navedbi, da je bila Hrvaška pred desetimi leti pol manj razvita kot Slovenija, zdaj pa je (po zaslugi desnice, seveda, ne po zaslugi izdatnih evropskih denarnih injekcij in ...