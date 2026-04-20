(SATIRA) Orban se je preselil. V Slovenijo!

Pripadniki zelo tajnih agentov iz podružnice Bele kocke so nam posredovali ekskluzivno novico, da so bivšega madžarskega kralja Viktorja preselili v Slovenijo. Številni Madžari (pa tudi nekateri Slovenci) so si oddahnili.

Res bi bila škoda, če bi Evropa in svetovna civilizacija nasploh izgubila kader s takim potencialom. Zdaj Viktor predava rekrutom o temeljnih dilemah, kot so resnica, korupcija, svetost življenja v spregi s črno kocko in zarotami. Njegov prijatelj iz Washingtona ga je že prosil, naj mu za vsak primer pripravi migrantsko zatočišče v okoli Sevnice, če mu po kakšnem naključju ne bo uspelo prevzeti dosmrtnega mandata.

S koalicijo, ki si je nadela priročno geslo »Kdor ne laže, ni Sloven'c«, se mora Kramp uskladiti le še glede sankcij proti komunističnemu papežu. Kramp je že ponudil nesebično kandidaturo za prevzem zaželene zamenjave funkcije pri Svetem sedežu. V slovenski javnosti namreč ni zaznal tako odločnega odziva proti svojemu napadu na svetega očeta, kot ga je razočarano doživel v Italiji.