(SATIRA) Policija na dveh supih in dveh sandolinih

Kako varni bi šele bili, če bi namesto ene milijarde za obrambo namenili dve milijardi evrov letno.

Konec leta 2010 je ta zelo integritetna država prejela iz Rusije vojaško ladjo Triglav. Z orožjem vred so jo ocenili na kakih 38 milijonov evrov, s katerimi so poravnali klirinški dolg Sloveniji. Zdržala ni niti 10 let, potem je morala za šest let v remont, kot se lepo reče popravilu. V tem času bi sicer lahko zgradili vsaj dve takšni ladji. Najprej so jo štiri leta remontirali v Trstu, potem še dve leti v Turčiji in na Hrvaškem, kjer so nanjo (na)montirali orožje. Njene šibke točke zdaj odlično poznajo ruski ladjedelci, zatem turški in nazadnje še italijanski, ki so tesno povezani tudi z največjo vojaško grožnjo na svetu. Poleg tega so Hrvati na Triglav pritrdili orožje, ki samodejno zgreši hrvaške tarče. Slovenija je po šestih letih spet zelo varna dežela. Res ne vem, kako smo ...