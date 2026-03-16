(SATIRA) Prisluhe je naročil sosedov Janezek

Rakete seveda streljajo tudi na naše volitve. Zato se ne čudimo napovedi, da bo Janez oporekal volitvam.

Američani so izračunali, da jih vsak dan vojne z Iranom stane milijardo dolarjev. Prva šefica evropske komisije je seštela, da je vojna evropskim davkoplačevalcem v desetih dneh odpihnila tri milijarde evrov. Računi še zdaleč niso popolni, saj ne vemo, kaj vse so statistiki šteli v »polni penzion« te ameriške ekskurzije. V agenciji še nismo prejeli cenika, ki bi prepričljivo pojasnil, koliko stane več tisoč mrtvih, pet milijonov razbitih hiš, šest milijonov razseljenih, milijoni beguncev pred Lampeduso in balkansko mejo. Koliko vojnega dodatka bomo nakazali Krampu za kruh, solato in krompir, da o mesu, kavi in nafti ne govorimo. Ruševin, bolečin, razbite Evrope in CO2 v zraku pa ne štejemo. Kralja Krampa sploh ne zanima, na kakšno ekskurzijo je poslal svoj narod in ves svet. Ob vojaški ...