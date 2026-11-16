(SATIRA) Proračunske pravljice za lahko noč

Kličemo gospoda Ivana, naj za hip odloži vse rdeče zvezde, civilne iniciative, udbaške arhive, osamosvojiteljska odlikovanja, ukinjanja tele- in drugih vizij ... Prosimo ga, naj pokliče v prvo bolnišnico pri roki, ali vpraša koga doma, zaposlenega v zdravstvu, ali je res, kar šepetajo pacienti, in to navkljub dejstvu, da že od parlamentarnih volitev sem ni slišati niti ene same grde ali kritične na račun zdravstvenega sistema. Posebnih ukrepov ni, nihče ne stavka, ni več neverjetnih vrst pri opredeljevanju pacientov pri osebnem zdravniku, čakalne dobe so še zmeraj, ni pa več dvoživk. Glede na zdravniško pravljico bi lahko kdo sklepal, da problemov v zdravstvu morda celo ni več. Ampak če vsej tej lepoti navkljub hočete k radiologom, nas podučijo, da so že oktobra izpolnili letno predpisan ...