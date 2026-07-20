(SATIRA) Prvenstvo za 47 poražencev in enega svetnika

Na svetovnem nogometnem prvenstvu je bilo vnaprej jasno, da bo od 48 ekip kar 47 izgubilo glavno tekmo. Zmaga lahko samo ena, pa še ta največkrat po podaljških, zaradi posega domišljavega predsednika države ali Fife, po čistem krompirju, po krivici, zaradi uporabe ali neuporabe sistema VAR, po očitno nedosojenem ofsajdu, zaradi pomoči z roko, vlečenja majice, simuliranja padca, zaradi dosojene ali nedosojene enajstmetrovke, po zaslugi pristranskih, kratkovidnih ali podkupljenih sodnikov, včasih tudi po zaslugi trenerjev, slabih ali dobrih brc. Kdor je resno spremljal letošnje prvenstvo, je preživel kakih 200 ur pred TV in skoraj toliko časa porabil še za analize, komentarje, razprave in vse ostale dodatke ter okraske. Za dve mesečni plači trdega dela. Nogomet je, skratka, precej izgubaški ...