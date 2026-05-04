(SATIRA) Razvojna ali Rdeča kapica?

Kapic kolikor hočete, volk pa vse bolj lomasti po tem močvirju.

Sestava vlade povzroča močvirniškim mačkom velike skrbi. Zato jim v agenturi poskušamo pomagati. Obljubljajo konceptualno povsem drugačno, kreativno vlado, tako »out of the box« (zunaj škatle), mi pa bi jo s kančkom izdajalske nekolegialnosti lahko opisali tudi »from the Black Cube« (naravnost iz črne kocke). Zunanje ministrstvo bo nadomeščeno z ministrstvom za poglobitev prijateljstva z ZDA in Izraelom. Obrambni sektor bo z vso resnostjo preimenovan (in proti naši volji finančno podprt) v ministrstvo za pomoč ameriškemu ministrstvu za vojne. Minister Aleš Hojs bo z veseljem prevzel ministrstvo za robokope in vrnitev rezilne ograje na meje. Iz varčevalnih nagibov mu bodo priključili še ministrstvo za krivosodje. Odpravo čakalnih vrst v zdravstvu bo po novem reševalo ministrstvo za ...