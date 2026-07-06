(SATIRA) Rojen, da ravna tečaje, v svetu, ki se maje

Uprava za varno hrano nas je v petek opozorila, da smo pred enim mesecem kupovali zdravju škodljive in s pesticidi nabildane češnje v nemški trgovski verigi Lidl. Češnje s preveč pesticidi so prodajali vsaj od 9. junija. Če ima kdo doma po kakšnem naključju še češnje z oznako Ferrovia, naj jih raje zavrže.

Ne vemo sicer, kje je bila uprava za varno hrano 9. junija, ko so se češnje pojavile v Lidlu. Prav tako ne vemo, ali niso morda prodajali spornih češenj že prej. Skoraj prepričani pa smo, da med Slovenci ni tako »šparovnih«, da bi češnje še zdaj skrivali v kakšnem hladilniškem predalu.

Če je kak lahkomiselnež, ki še verjame v natančnost nemških trgovcev, iz tistih češenj naredil marmelado, skuhal kompot ali jih vložil v žganje, ga opozarjamo, da češnje niti za kompost niso žganju navkljub. Uprava za varno hrano ni navedla, kako bo »nagradila« trgovca za obilen prispevek pesticidov v naš jedilnik.

Prav tako ni povedala, kaj bo naredila, da morda jutri ne nabašemo na prezabeljene breskve, melone in druge marelice. Važno je, da imamo upravo, ki nas vsaj občasno spomni, s čim vse nas redijo vsi naši »najboljši« trgovci.