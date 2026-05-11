(SATIRA) Sedite, dajte mir in poslušajte naše škarje!

Ena od možnih rešitev bi bila, da bi podaljšali brezplačne vinjete za še naslednji dve leti.

»Izgubili ste volitve, zdaj sedite, dajte mir in poslušajte, zdaj imamo mi škarje in platno v rokah.« Demokracijo tako razume in pridiga novi Slovenec Aleksander Reberšek. Dvorjanom je že na začetku novega poslanstva precej dolgčas. Urškinega razporka ni več. In ker že dolge mesece od sebe ne dajo nič uporabnega, jim ne preostane drugega, kot da se še naprej obmetavajo, zmerjajo in obkladajo z vsem, kar pride pod roko. Odkritosrčnost v trenutku zmagoslavne opitosti še najbolj nazorno kaže, kako je ob pomanjkanju mišic v glavi težko prenašati težo skrbi za državo. Odhajajoča ministrica ni ubogala Reberška, ni sedla in ni dala miru, šla je na cesto z Darsovimi šefi, inšpektorji in najboljšimi cestnimi mojstri. Kar je sicer pohvalno, saj je prvi svobodnjak že vrgel koruzo v puško. Ampak ...