(SATIRA) Slovenije ni več, za Izrael gre!

V Bruslju razgraja samo še en trop škodljivcev, ki jih bo treba pregnati, ali še bolje - unijo razpustiti.
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Edino, kar bi ljubljanski Orban morda še podprl v EU, je trud Alternative za Nemčijo, da denar iz kohezije namenijo razdružitvi, namesto kulturi, sociali in kmetijstvu pa obrambi. FOTO: Arhiv Dela
Minule dni je tudi večina Slovencev opazila, kar smo v tej rubriki zapisali že 20. aprila, in to v naslovu: »Orban se je preselil. V Slovenijo!« Takrat smo se zahvalili pripadnikom zelo tajnih agentov iz podružnice Bele kocke, ki so nam razkrili zelo skrito novico. Zdaj so nam postregli z dodatkom, da je Viktor za to novo funkcijo močno shujšal, si omislil plešo, se izvežbal v plezanju v Triglavski steni, odlično obvlada dolenjski naglas, naselil se je v stanovanje štirikratnega slovenskega premierja ... Še Urška ni opazila razlike.
Mnogi bi še danes živeli v zablodi, da gre za nekega povprečnega vojaka Janeza Ivana ali največ študenta obramboslovja, iz kakršnih smo se še pred 50 leti masovno norčevali (ker - kdo pa se je v tistih nevednih letih odločil za študij zabušantskega in »make ...
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