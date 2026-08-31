(SATIRA) Slovenije ni več, za Izrael gre!

Minule dni je tudi večina Slovencev opazila, kar smo v tej rubriki zapisali že 20. aprila, in to v naslovu: »Orban se je preselil. V Slovenijo!« Takrat smo se zahvalili pripadnikom zelo tajnih agentov iz podružnice Bele kocke, ki so nam razkrili zelo skrito novico. Zdaj so nam postregli z dodatkom, da je Viktor za to novo funkcijo močno shujšal, si omislil plešo, se izvežbal v plezanju v Triglavski steni, odlično obvlada dolenjski naglas, naselil se je v stanovanje štirikratnega slovenskega premierja ... Še Urška ni opazila razlike. Mnogi bi še danes živeli v zablodi, da gre za nekega povprečnega vojaka Janeza Ivana ali največ študenta obramboslovja, iz kakršnih smo se še pred 50 leti masovno norčevali (ker - kdo pa se je v tistih nevednih letih odločil za študij zabušantskega in »make ...