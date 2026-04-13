(SATIRA) Špricatelji in špricani na špricerju

Zgodil se je velikonočni čudež, dobili smo kralja Zorana. Zdaj čakamo samo še na zajca, da nam prinese vsa jajca, in bomo končno razumeli, zakaj Kristus ni vstal zaman. O resnici pa ... kdaj drugič.

Tudi v naši agenturi se strinjamo z Janezom Ivanom: Robert G. res ne zna šteti do 46. V hlevu je imel skoraj 60 ovc, pa mu jih je pol zbežalo. Kar čez ramo jih je zmetal. Vase zagledan je dodobra podcenil preustroj nasprotne vojske. Na koncu je Zorana pošiljal v parlamentarno kantino po cigarete in hkrati obupano trkal na Jernejeva vrata, mu pošiljal dimne signale, mu risal srčke in rožice, mu mežikal, Jernej pa mu je vračal s klofutami, brcami in z ne ravno lepimi »komplimenti«.