(SATIRA) Stokrat ponovljena laž je Neresni.ca

»Primite tatu! Primite tatu!« je minule dni vpila poslanka Kokod.ek in opisovala grozljiv primer poskusa kraje poslancev. »Ponujali so jim 9.999.999 kitajskih juanov, pa se jim do groba zvesti junaki niso dali. Poglejte, kaj pomeni pokončnost in predanost čisti neresni.ci in domo.vini!« Ni bilo treba dolgo čakati. Ko namreč s prstom kažeš levo, nihče ne gleda desno. Enostavno kot fižol. Zdaj nas vse žalujoče ostale zanima samo to, koliko zares stane 51. glas. Gospa poslanka so nehote razkrili, kako trenutno kotirajo cene poslanskih glasov na borzi. Zaradi kočljive in zahtevne tematike je moral odgovor namesto nje podati honorarni profesor Janez Ivan: »Če prestopajo z leve na desno, je to glas razuma, z desne na levo pa se temu reče korupcija.«