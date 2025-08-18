(SATIRA) Tresla se je Aljaska, rodila se ni niti miš

Temu smo včasih rekli nateg leta. Kramp je rohnel in ves svet pripravljal na nekaj, kar naj bi se zgodilo čez natanko deset dni. Vsi smo bili v pričakovanju, da bo res počilo, ko bo počilo. »Potreboval bom le dve minuti, da bom razumel, kaj namerava Putin,« je bil obetaven in sebe poln Kramp. Potem pa se je z obsojencem trepljal in hahljal tri ure. Za ta film sta torej letela toliko ur in premagala toliko časovnih pasov.

Trepljala sta se in hahljala.Od njiju so odvisna življenja mnogih. Foto Kevin Lamarque Reuters

Ampak Ursula, Starmer, Meloni, Merz, Tusk, Rutte in ostali prilizovalci so navdušeni: kakšen dosežek, kakšen napredek, kakšen slog, kakšna lepa nova cesarjeva oblačila! »Ja, midva sva res gola, ampak za vse, kar se dogaja, odločava in odgovarjava samo midva, vsi ostali ste običajni kmetje. Niti ne na šahovnici. Kmetje, pač!«

Kot kmet ne nosiš velike odgovornosti. Za vse je krivo vreme ali pa škodljivci. Problem teh naših lepotcev je, da jim kar odgovarja to prilizovanje. Za zmeraj bi ostali to, kar so, in vlekli plače. Mi pa bomo navdušeno plačevali njihove carine, kupovali njihovo nafto in orožje, se vojskovali zanje in jih hkrati hvalili, kako prijazni so z nami. Če Donald ne dobi Nobelove, bodo Norvežani tenko piskali!

Minule dni je nemški ladjar poslal svojo (nemško) Splošno plovbo Portorož v likvidacijo. V Sloveniji pa je skoraj ena mini zapoznela revolucija. In to 20 let po tem, ko so se stvari skuhale v času Janezove vlade. Slovenci pač potrebujejo malce več časa, da jim pride. Najprej so odločili, da je podjetje na prodaj. Potem so se začeli manevri, špekulacije, intrige, igre, obrati, kontraobrati ... Politiki vseh barv so mikastili to isto Splošno plovbo, ji črtali in spet obešali davke, hkrati trdili, da morajo izbiti hudiča (Udbo?) iz nje. Nazadnje jim je ratalo, podjetje je šlo, kamor je šlo.

Kaj pa Mercator, pa Istrabenz, pa Intereuropa, pa ribištvo, pa Aerodrom, pa Adria, pa Cimos, pa Tomos, pa Droga Kolinska in predelovalci hrane, pa turizem, pa banke, pa zavarovalnice, pa naftni distributerji ...? Kje so zdaj proletarci vseh dežel in barv? Pred približno 20 leti so začeli sanjati tudi o tem, kako bodo v pristanišče Koper pripeljali nove terminaliste. Veliki domobranitelji so šli v Nemčijo na pogovore z Angelco. Pa je pred 15 leti prišel en Mehdorn in skoraj prepričal vse šefe, pa se je malce zalomilo in bi nekaj let kasneje moral priti en Sorgenfrei iz iste Nemčije. Pa je pred desetimi leti en gospodarski minister besno klical našo agenturo in bentil nad žerjavisti, ker jim kvarijo ta tako lepo zastavljeni »špil«. Tedaj so (za oddih) poklicali prijatelje Madžare, ki bi morali pod nujno graditi vsaj en del drugega tira in dobiti vsaj eno parcelico, en majhen terminalček v Luki Koper ... Vse to je bilo tako zelo neizogibno nujno. Namesto Luke Koper zdaj gradijo nepremičnine na avtobusni postaji v Ljubljani. Pod nujno, seveda. Ker ta dežela hlapcev ne zdrži brez gospodarjev. In zakaj se zdaj razburjate, ker ni več Splošne plovbe? Tako in tako so jo zrihtali udbaši. Tihotapili so cigarete, kavo in alkohol in ti pokvarjenci dobičkov niso spravljali v privatne žepe, ampak so zgradili ladjarja s kakimi 30 čezoceankami, tudi 1600 zaposlenimi, s srednjo in visoko pomorsko šolo, s pogledom, uprtim čez oceane in v daljni svet. To morje je bilo pregloboko, valovi preslani, mladi Slovenci so raje hlapci.

Bolj duhovno sveže Marije vnebovzetne še nismo doživeli. Madonna je papeža Leona pozvala, naj nemudoma obišče Gazo. Zato smo pozorno poslušali gospoda nadškofa, da bi videli, koliko se je njemu prikazala Madonna. Govoril je, da je življenje sveto, da se on bori celo za komaj zasnovano bitje, da se niti strašno bolnim, ki trpijo, ne sme vzeti veselja do trpljenja, in da je predvsem za 80 let stare kosti treba najti mir. Spomnil se je Marije, ki je šla od Nazareta do Kalvarije, ampak smo preslišali, da bi na poti med Nazaretom in Egiptom opazil Gazo, kjer življenje ta hip ni posebej sveto. Pozabil je omeniti, da bi se boril tudi za življenje nedolžnih otrok, da bi bilo treba tudi tiste kosti nekako pokopati, ker bodo čez 80 let še posebej težke. In da za razliko od tistih, ki bi bili radi odrešeni, otroci v Gazi to nikakor ne bi radi, a jih vseeno najprej stradajo in potem s Kristusovimi mukami daleč predčasno odrešijo. Pastir je morda malce pozabil na svetost življenja tam doli – ali pa je kriv Frančišek, ki ga več ni, da bi mu razkril en košček spregledane svetosti.