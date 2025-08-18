  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolumne

    (SATIRA) Tresla se je Aljaska, rodila se ni niti miš

    Z obsojencem se je trepljal in hahljal tri ure. Za ta film sta torej letela toliko ur.
    Splošna plovba je plula tudi  na Kitajsko. Ampak zdaj je ni več. Foto: Boris Šuligoj 
    Galerija
    Splošna plovba je plula tudi  na Kitajsko. Ampak zdaj je ni več. Foto: Boris Šuligoj 
    18. 8. 2025 | 05:00
    5:47
    A+A-

    Temu smo včasih rekli nateg leta. Kramp je rohnel in ves svet pripravljal na nekaj, kar naj bi se zgodilo čez natanko deset dni. Vsi smo bili v pričakovanju, da bo res počilo, ko bo počilo. »Potreboval bom le dve minuti, da bom razumel, kaj namerava Putin,« je bil obetaven in sebe poln Kramp. Potem pa se je z obsojencem trepljal in hahljal tri ure. Za ta film sta torej letela toliko ur in premagala toliko časovnih pasov.

    Trepljala sta se in hahljala.Od njiju so odvisna življenja mnogih. Foto Kevin Lamarque Reuters
    Trepljala sta se in hahljala.Od njiju so odvisna življenja mnogih. Foto Kevin Lamarque Reuters

    Ampak Ursula, Starmer, Meloni, Merz, Tusk, Rutte in ostali prilizovalci so navdušeni: kakšen dosežek, kakšen napredek, kakšen slog, kakšna lepa nova cesarjeva oblačila! »Ja, midva sva res gola, ampak za vse, kar se dogaja, odločava in odgovarjava samo midva, vsi ostali ste običajni kmetje. Niti ne na šahovnici. Kmetje, pač!«

    Kot kmet ne nosiš velike odgovornosti. Za vse je krivo vreme ali pa škodljivci. Problem teh naših lepotcev je, da jim kar odgovarja to prilizovanje. Za zmeraj bi ostali to, kar so, in vlekli plače. Mi pa bomo navdušeno plačevali njihove carine, kupovali njihovo nafto in orožje, se vojskovali zanje in jih hkrati hvalili, kako prijazni so z nami. Če Donald ne dobi Nobelove, bodo Norvežani tenko piskali!

    image_alt
    (Satira) Zver je s Satanom na ti

    Minule dni je nemški ladjar poslal svojo (nemško) Splošno plovbo Portorož v likvidacijo. V Sloveniji pa je skoraj ena mini zapoznela revolucija. In to 20 let po tem, ko so se stvari skuhale v času Janezove vlade. Slovenci pač potrebujejo malce več časa, da jim pride. Najprej so odločili, da je podjetje na prodaj. Potem so se začeli manevri, špekulacije, intrige, igre, obrati, kontraobrati ... Politiki vseh barv so mikastili to isto Splošno plovbo, ji črtali in spet obešali davke, hkrati trdili, da morajo izbiti hudiča (Udbo?) iz nje. Nazadnje jim je ratalo, podjetje je šlo, kamor je šlo.

    Kaj pa Mercator, pa Istrabenz, pa Intereuropa, pa ribištvo, pa Aerodrom, pa Adria, pa Cimos, pa Tomos, pa Droga Kolinska in predelovalci hrane, pa turizem, pa banke, pa zavarovalnice, pa naftni distributerji ...? Kje so zdaj proletarci vseh dežel in barv? Pred približno 20 leti so začeli sanjati tudi o tem, kako bodo v pristanišče Koper pripeljali nove terminaliste. Veliki domobranitelji so šli v Nemčijo na pogovore z Angelco. Pa je pred 15 leti prišel en Mehdorn in skoraj prepričal vse šefe, pa se je malce zalomilo in bi nekaj let kasneje moral priti en Sorgenfrei iz iste Nemčije. Pa je pred desetimi leti en gospodarski minister besno klical našo agenturo in bentil nad žerjavisti, ker jim kvarijo ta tako lepo zastavljeni »špil«. Tedaj so (za oddih) poklicali prijatelje Madžare, ki bi morali pod nujno graditi vsaj en del drugega tira in dobiti vsaj eno parcelico, en majhen terminalček v Luki Koper ... Vse to je bilo tako zelo neizogibno nujno. Namesto Luke Koper zdaj gradijo nepremičnine na avtobusni postaji v Ljubljani. Pod nujno, seveda. Ker ta dežela hlapcev ne zdrži brez gospodarjev. In zakaj se zdaj razburjate, ker ni več Splošne plovbe? Tako in tako so jo zrihtali udbaši. Tihotapili so cigarete, kavo in alkohol in ti pokvarjenci dobičkov niso spravljali v privatne žepe, ampak so zgradili ladjarja s kakimi 30 čezoceankami, tudi 1600 zaposlenimi, s srednjo in visoko pomorsko šolo, s pogledom, uprtim čez oceane in v daljni svet. To morje je bilo pregloboko, valovi preslani, mladi Slovenci so raje hlapci.

    Bolj duhovno sveže Marije vnebovzetne še nismo doživeli. Madonna je papeža Leona pozvala, naj nemudoma obišče Gazo. Zato smo pozorno poslušali gospoda nadškofa, da bi videli, koliko se je njemu prikazala Madonna. Govoril je, da je življenje sveto, da se on bori celo za komaj zasnovano bitje, da se niti strašno bolnim, ki trpijo, ne sme vzeti veselja do trpljenja, in da je predvsem za 80 let stare kosti treba najti mir. Spomnil se je Marije, ki je šla od Nazareta do Kalvarije, ampak smo preslišali, da bi na poti med Nazaretom in Egiptom opazil Gazo, kjer življenje ta hip ni posebej sveto. Pozabil je omeniti, da bi se boril tudi za življenje nedolžnih otrok, da bi bilo treba tudi tiste kosti nekako pokopati, ker bodo čez 80 let še posebej težke. In da za razliko od tistih, ki bi bili radi odrešeni, otroci v Gazi to nikakor ne bi radi, a jih vseeno najprej stradajo in potem s Kristusovimi mukami daleč predčasno odrešijo. Pastir je morda malce pozabil na svetost življenja tam doli – ali pa je kriv Frančišek, ki ga več ni, da bi mu razkril en košček spregledane svetosti.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Kolumne
    Boris Šuligoj, satira o razgaljeni slovenski naravi

    (SATIRA) Gremo mi po svoje (in to s Triglavom)

    Slovenska sveta jeza: od duhovnih prestrelitev in ladje Triglav v remontu do embarga z izjemami in končnega razkritja naše prave volčje narave.
    Boris Šuligoj 4. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Satira

    Lahko se naredite Francoza, še raje Slovenca

    Če vam pa kaj ni prav, izvolite v Venezuelo ali Severno Korejo.
    Boris Šuligoj 28. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Satira Borisa Šuligoja o prometu

    Amaterji in saboterji na naših cestah

    V Sloveniji je bilo leta 1972 registriranih 230.000 vozil, lani jih je bilo že skoraj 1,8 milijona. Promet je že zdavnaj presegel cestno zmogljivost.
    Boris Šuligoj 22. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Savudrija

    Varnostniki, ki so v Savudriji napadli slovenske turiste, suspendirani

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    17. 8. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Satira Boris Šuligojtrump in putinSplošna plovba Portorož

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Hrvaške ladjedelnice lahko rešijo droni, podmornice in vojne ladje

    Tisto, kar je ostalo in kar se s težavo ohranja, je prepuščeno samo sebi, pogosto tudi malo zavrto zaradi slabih ukrepov državne politike.
    18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni teden

    Dobro rezultatsko četrtletje

    Podobne rasti kot v Evropi in Ameriki so bili deležni tudi azijski trgi, močno je tokrat izstopal Japonski trg s petodstotno rastjo.
    18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delo na daljavo

    Slovenija digitalne nomade šele odkriva, Hrvaška jim podaljšuje bivanje

    Pri nas bodo lahko tujci, ki delajo na daljavo, status dobili od novembra naprej.
    Maja Grgič 18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vatikan

    Zakaj turisti zaman iščejo spominke z novim papežem Leonom XIV.

    Sto dni od belega dima nad Sikstinsko kapelo, turisti in romarji v Rimu zaman iščejo suvenirje s podobo Roberta Francisa Prevosta.
    Gašper Završnik 18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Mojstri iluzij 3 ali priredba Butalcev?

    Od vstopa v EU in Nato poslušamo litanije o demokraciji, zahodnih svoboščinah, konkurenci in predvsem nekih višjih ciljih.
    18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delo na daljavo

    Slovenija digitalne nomade šele odkriva, Hrvaška jim podaljšuje bivanje

    Pri nas bodo lahko tujci, ki delajo na daljavo, status dobili od novembra naprej.
    Maja Grgič 18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vatikan

    Zakaj turisti zaman iščejo spominke z novim papežem Leonom XIV.

    Sto dni od belega dima nad Sikstinsko kapelo, turisti in romarji v Rimu zaman iščejo suvenirje s podobo Roberta Francisa Prevosta.
    Gašper Završnik 18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Mojstri iluzij 3 ali priredba Butalcev?

    Od vstopa v EU in Nato poslušamo litanije o demokraciji, zahodnih svoboščinah, konkurenci in predvsem nekih višjih ciljih.
    18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo