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    Kolumne

    (SATIRA) Vojna ne more čakati

    »Slovenci so res hvaležen material. Pridemo še. Tudi če nas ne povabijo. Kaj nam pa morejo!«
    Naši agenti so stavili, da bodo letošnje zmagovalke svetovnega prvenstva v nogometu ZDA. FOTO: Jamie Squire/Getty Images via AFP
    Galerija
    Naši agenti so stavili, da bodo letošnje zmagovalke svetovnega prvenstva v nogometu ZDA. FOTO: Jamie Squire/Getty Images via AFP
    22. 6. 2026 | 05:00
    5:29
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V nekdanji Jugoslaviji je krožil vic o tem, kako bo (tedaj zaostala) Albanija napovedala vojno Ameriki. Vojno bi seveda izgubila, saj bi jo ameriške rakete uničile. Ampak potem bi zahtevala vojne reparacije in dežela bi čez noč obogatela.

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    (SATIRA) Stokrat ponovljena laž je Neresni.ca

    Šestdeset let zatem Iranu ni bilo treba napasti Amerike. Je že res, da je morala milijarda ljudi z vsega sveta krepko stisniti, ampak po treh mesecih škrtanja z zobmi, dražje nafte, ujetega ladjevja, odpovedanih počitnic, preusmerjenih letal, padanja delnic, inflacije in ostale škode vse kaže, da bo stvar zdaj zdaj zacvetela v duhu stare šale.

    Ameriški kralj se hvali, da Iranci ne bodo delali jedrskega orožja (pa saj ga že prej niso), da je odprl Hormuško ožino (pa saj je bila prej odprta), hvali se z rastjo delnic in padcem cen nafte, kar drži, če ne upoštevamo prejšnjih padcev na borzi, podražitev nafte in izgubljenih milijard, draginje, davkov in inflacije.

    Irancem mirovni sporazum obljublja odmrznitev premoženja in prihrankov in še dodatnih 300 milijard, ki jih bodo ZDA z zavezniki investirale v obnovo. Res je za takšno zmago umrlo na tisoče nedolžnih, ampak to je po kraljevi logiki drobiž v primerjavi s posli in režimom, ki je ostal. Šala se je uresničila.

    Zdaj razumemo, zakaj so šale in satire nevarnejše od vsakega terorizma. In zakaj bo treba »priviti pipice« umetnikom ali komedijantom, ki se pasejo na TV Sloveniji in v njeni senci. Kar vprašajte jih, koliko časa bodo še delili plače. Ko bodo utišali nacionalko, boste končno videli, kdo vam laže.

    Zdaj tudi razumemo, zakaj se prvi šef Nata in njegovi služabniki tako veselijo vlaganj v orožje. Raket, dronov in bomb ne izdeluješ zato, da bi se kopičili na zalogo v skladiščih (kopičenje eksploziva bi bilo navsezadnje tudi zelo nevarno), ampak zato, da kapital kroži. Na te reči se papež Leon XIV. sploh ne razume.

    Ampak Janeza Ivana pred vrhom Nata ni sram za to, kar mu pridiga njegov papež, ampak ker Slovenija ni plačala dovolj v Natov »raz-vojni« program. Valentin je šefa Rutteja ponižno prosil, če lahko Slovenija vplača več. Pokojnine bodo počakale, vojna ne more, je njihovo geslo.

    Naši agenti so stavili, da bodo letošnje zmagovalke svetovnega prvenstva v nogometu ZDA. Pozabite na Argentino, Anglijo, Francijo in ostale začetnike. Najprej dobiš Fifino nagrado za mir in prepoveš vstop nepohlevnim sodnikom. Potem zaostriš vizumski režim za oponente. Iranski nogometaši (niso edini) se morajo svaljkati po letališčih, da pridejo povsem zguncani na tekme, brez ogrevanja in počitka.

    FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    FOTO: Brendan Smialowski/AFP

    Če jih primerno dolgo frcaš skozi Ameriko, bodo prej ali slej začeli brcati žoge v lastno mrežo. Če zavlačuješ in postaviš bunker že na stotinah kontrolnih točk, lahko premagaš tudi Messija in Mbappéja hkrati. Lahko razveljaviš vse golmanove obrambe kazenskih strelov in razdeliš dovolj rdečih kartonov. Če tudi vročina in umetno pametni VAR ne pomagata, v skrajnosti vedno pomagata sodnik in vizumska politika.

    Če ZDA s takšnimi brcami ne pridejo do finala, potem jim ostane samo še ragbi. In kaj naj potem z vsemi milijardnimi stadioni, pregrešno dragimi sendviči in vodo na njih? Si bodo že še kaj izmislili. Na primer, da je Harry Kane terorist ali da Mehika pripravlja agresijo na ZDA. Pulišića hočem videti v finalu, se tolaži Kramp, ki ni izgubil samo vojne, ampak še Melonijevo povrhu.

    Črni kockarji so po četrtkovi Tarči pokali od smeha: »Mater so smešni ti Podalpski Balkanci. S sedmimi krožniki špagetov jim prestrelimo domovino, okupiramo Triglav, Bled, Ljubljanski grad, Luko Koper, vso obveščevalno zelenjavo, informacijsko kanalizacijo in spet ustoličimo Kviz Linga.

    Oni pa namesto nas razlagajo in verjamejo, da smo prišli iz altruizma (ker nismo imeli drugega dela) brezplačno razkrit korupcijo v državi, o kateri se Slovencem (menda) niti sanjalo ni. Kakor tudi, da smo mimogrede še z generalom Ivanom Janšo pokramljali (vsaj trikrat ali štirikrat zapored, tako nujno je to bilo) o razmerah na Bližnjem vzhodu. Brez njegovih globokih analiz bi namreč Izrael propadel.

    Slovenski odvetniki, tv-zvezde, analitiki, troli in popoldanski politiki potem veselo udrihajo drug čez drugega, se izpovedujejo in objokujejo svojo podkupljivost. Rojeni grešniki sami sebe bičajo do krvi. O dokazih korupcije, izdajalcih in naši okupaciji slovenske kokoši pa nič. Res so hvaležen material. Pridemo še. Tudi če nas ne povabijo. Kaj nam pa morejo, če smo pa tako dobri!«

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