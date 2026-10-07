Se bolj izplača rušiti?

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Prejšnji teden smo na festivalu Na zemlji svet stoji predstavili tudi Pobudo za dediščino. Za pogovor o odgovornosti lastnikov in skupnosti smo izbrali poseben kraj: lebdečo streho arhitekta Otona Jugovca nad arheološkim najdiščem Otok pri Dobravi. Eno prepoznavnejših del slovenske arhitekture, ki ga občudujemo v knjigah in na fotografijah, v prostoru pa kljub prizadevanjem za obnovo še naprej propada. V svoji arhitekturni praksi se pogosto srečujem s historičnimi objekti. Naši predniki so gradili drugače od nas. Uporabljali so materiale, ki so bili na voljo v bližini, ter skozi generacije razvijali tehnike njihove obdelave in vgradnje. Z industrializacijo so številne stare obrti obveljale za zastarele. Kdo bi še ...