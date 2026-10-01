Še en konec človeštva

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. Debate o nevarnosti umetne inteligence (UI) za človeško vrsto kar ne jenjajo. Čeprav kakofonija mnenj postaja izčrpavajoča, pa velja izpostaviti nekaj zanimivih potez diskurza o uničevalnosti nove tehnologije. Znano je, da je preigravanje apokaliptičnih scenarijev sprožil Jacob Coxon, ko je zapustil podjetje Anthropic, zaskrbljen zaradi nenadzorovanega razvoja superinteligence. Kmalu so se njegovim svarilom pridružili še drugi strokovnjaki s tega področja, a najbolj je presenetilo, da so celo direktorji najbolj razvpitih podjetij UI, Dario Amodei iz Anthropica, Elon Musk s svojim SpaceXUI in Sam Altman iz Chat GPT, prosili državo za upočasnitev razvoja in regulacijo tega področja. Seveda se porajajo dvomi o iskrenosti ...