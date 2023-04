Še obljube niso več tisto, kar so bile

V nadaljevanju preberite:

Slovenski ministri so se zelo potrudili, da so novico o rešitvi problema preskrbe Istre z vodo objavili dva dni pred 1. aprilom. Žal je več medijev novico objavilo šele 1. aprila. Zato v naši agenturi ne odgovarjamo za posledice.

Računi se ne izidejo najbolje. Zdi se, da bi za 92 milijonov evrov morda lahko našli kak liter vode več in prej. Po letu dni od hude suše (slovenska) Istra ne bo dobila niti litra več vode od domače mačehe. Če bo četrto črpališče v Klaričih res pripravljeno do konca leta 2024 in bo voda na izviru špricala »že« leta 2025 (o čemer rahlo dvomimo), bomo obljubodajalcem pripeli medalje za hrabrost. Ampak že naslednjega dne se bomo soočili z uganko, kako v dveh letih prepeljati teh dodatnih sto litrov vode do Kopra, ki je od Klaričev skoraj 70 kilometrov stran. Zgraditi bo namreč treba še kar nekaj stvari, da bo voda lahko prikapljala.