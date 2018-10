Sedi, pet in sedi, ena!

Pameti in znanja ni nikoli preveč. Tako so z enomesečno zamudo, pa vendar, v ponedeljek prišli v posebno šolo tudi županski kandidati širom države. V šolo so jih povabili nevladniki z namenom, da bi kandidati, če se jim posreči dobiti županski mandat, usvojili tudi dovolj znanj o nevladni sferi v svojih okoljih in da jim konec koncev ne bi bilo treba delati popravnih izpitov, če se občini v njihovem mandatu morda zgodi civilna iniciativa, no, ali pa narod in ulica.



V želji po znanju je k pouku v dvanajstih slovenskih krajih prišlo 63 »učencev«. Pouk je potekal tudi v Zagorju, vabljeni so bili zasavski kandidati od Litije do Hrastnika. Odzvala se je kar deseterica ukaželjnih – le iz Trbovelj nikogar. Razloga sta lahko dva: ali trbovska prva gospodična Gabrič meni, da že vse ve, ali pa, da ji o tem pač ni treba nič vedeti; v tem primeru preveč znanja lahko celo škodi. A kot smo izvedeli, se je šolo odločila »špricati«, ko je izvedela, da jo bo »šprical« tudi Jože Pustoslemšek, županski kandidat DNK. Človek je imel naporno jutro, kakor pravi, tudi vabila ni videl, ko pa je poklical »tovariša« nevladnika, da bi vendar prišel v »šolo pod mostom«, je v šoli že zmanjkalo stolov. Škoda. Pa tako prijetne sošolce bi tam spoznal.



No, nekaj jih že pozna, recimo Matjaža Švagana iz Zagorja, ki je, kot smo izvedeli, že prvi dan dobil čisto petico. Kaj je ne bi. Švagan je z nevladniki iz Eko kroga napravil doktorat, tema, ki so jo obdelovali več kot desetletje, je bila Lafarge. Za disertacijo so dobili čisto desetko, pa še nekaj stotisočakov za povrh. V šoli se je oglasil tudi Primož Jelševar iz zagorske SLS, ki ima zdaj novega šefa Marjana Podobnika. Ali ga bo ta poslal v župansko bitko s Švaganom, še ne vemo. Iz Hrastnika je v šolo prišlo kandidatov, da je bilo veselje: Jani Medvešek z Liste za našo dolino, Vojka Šergan iz SMC, Marko Funkl z Liste Naš Hrastnik, Gregor Pajić z Liste Gregorja Pajića in še Božo Majcen z Liste Srečno, Hrastnik.



O njihovih ocenah iz šole ne poročajo, redovalnica pač ni za vsake oči, so se pa v zbornici pogovarjali, da je Jani Medvešek najbolj favoriziran županski kandidat v mestu Hrastnik, Marko Funkl pa najresnejši. Za gospo Vojko so rekli – khmm, ne, ne povemo, ker je vendar gospa in prav nikogar ne zanimajo njena leta in tudi status upokojenke ne. Ker se ljudje na sploh zelo radi, tako, za hobi, pogovarjajo o drugih, nam je prišlo na uho, kaj vse hrastniški »šolarji« počno ob večerih, ko jih vsi gledajo. Ob sobotah, recimo, hodijo na rokometne tekme, in sedežni red si prikrojijo kar po svoje. Tako se zgodi, da poslanec SD Soniboj Knežak sedi v klopi s članom hrastniške SDS. Veliko bolj priden je aktualni župan Miran Jerič. »Gole« sta štela kar skupaj z Vilijem Petričem, odhajajočim direktorjem Ceroza. Prav za temo o Viliju in Miranu, no, o pomanjkljivostih njunega življenjskega projekta, deponije Unično, katere onesnažene vode se, khmm, iz neznanih razlogov stekajo naravnost v laško občino, je v šoli pet plus dobil Matic Rotar iz civilne iniciative Sedraž – Brezno.



Trije učenci so prišli celo iz Litije: Lijana Lovše iz SLS, Kaja Mlakar Agrež iz Levice in Tomaž Drnovšek – Vinči z Da, Vinčijeve liste. Vsi skupaj pa so pogrešali Francija Rokavca, litijskega župana in županskega kandidata, ki je pred tedni zamudil tudi z navodilom predstavniku Litije v skupščini Ceroza, kako naj pravilno glasuje glede obeh kandidatov za direktorja. Ki ga, mimogrede, Ceroz še zdaj nima … Kandidat Franci bi za svojo napako iz šole domov nesel enko. Še dobro, da ni prišel.