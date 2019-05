Semafor in njegov strah pred tožbo

Slovenci se spremo zaradi vsake malenkosti, redko pa spore peljemo pred sodišče. Sosedom, ki se na sodišču dajeta zaradi hruške, ki raste na meji med zemljiščema, se smejemo še leta. Veliko bolj smo naklonjeni temu, da se kak zasebnik ali manjše podjetje opogumi in toži državo ali korporacijo. Kajne?Ko sem pred leti tožila večje podjetje, sem prijatelje zlahka razdelila v dve skupini: boljše in slabše. Prvi so podpirali mojo odločitev, ki so si jo razlagali kot antikorporativno, drugi so me svarili, da mi bo žal, pri tem pa sem čutila, da na tihem želijo, da bi mi bilo žal. Civilne tožbe v naši kulturi dojemamo kot ...