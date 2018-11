Sentimentalno potovanje

Pravljična naracija, fantastični, povsem nerealni zapleti in razpleti, črno-bela optika, sentimentalne ljubezenske dogodivščine, romantiziranje revščine tretjega sveta in idealizacija begunske in migrantske problematike so zadeve, ob katerem verjetno številni vzvišeno zamahnejo z roko. V smislu, pač še en primer jalovega eskapizma tako imenovanih feel good filmov, ki so prazno zapravljanje časa in predvsem zavajanje o stvarni podobi sveta, ki je nepošten, krut in krivičen.

Že mogoče, vendar je, kot vsi vemo, vse odvisno od optike posameznika, ena od nalog kulture pa bi morala biti tudi korigiranje te optike, še posebej če je nekdo kratko- ali daljnoviden ali pa vidi zgolj bolj ali manj meglene podobe. Čeprav se vedno znova pojavljajo nove teorije kaj definira umetnika, je odgovor pravzaprav povsem preprost - to je tisti, ki ima kaj relevantnega za povedati in to tudi zna povedati na domišljen, učinkovit in prepričljiv način. Res je včasih potrebno izostriti fokus in izpostaviti neprimerne, zavržne in zločinske rabote, če takšen način postane zapoved in rutina pa je lahko končni učinek tudi kontraproduktiven. Že sama vzvišena pozicija vsevednega modrijana, ki ex cathedra vsem soli pamet, postane kmalu odveč, pa tudi sicer večno branje levitov nima pri vzgoji tako rekoč nobene pozitivne vloge, kar lahko potrdi vsak otroški psiholog.

Prav nasprotno, če kdo koga stalno graja in opominja kako je slab, nemogoč, v usodni zmoti ali celo zabit to praviloma rezultira v sitnosti, agresiji, zakrnjenosti in kljubovanju. Otroci dobijo udarce, ki pripadajo staršem, se glasi italijanski pregovor in čeprav tukaj ne gre dobesedno za fizične udarce so tudi govor in vizualne podobe seveda svojevrstno nasilje. In na koncu so pravzaprav vsi nezadovoljni, svet pa se vrti na nenavaden in nič kaj prijazen način. Seveda ni potrebno stalno slikati idile, danes že skoraj povsem prevladujoča teza, da je življnje sr..je in potem umremo, pa je prav tako postala že zelo obrabljena in povsem nekoristna.

Prav tako je v modi globokoumno razglabljanje o nujnosti spremembe političnega in družbenega modela. Vse več je gromoglasnih pozivov k nekakšnemu vesoljnemu prevratu, ki bo naredil konec »kapitalizmu« in njegovi radikalni različici, famoznemu »neoliberalizmu«. In vendar ni zaslediti niti enega konkretnega načrta kako priti do takšnega preobrata, pri tem pa so verjetno največja svarila klavrni tovrstni zgodovinski eksperimenti. Ne gre zgolj za teror in zlorabe totalitarnih režimov v času njihovega trajanja, temveč je v opomin tudi jalovost večdesetletnega pranja možganov o bratstvu, solidarnosti in tovarištvu. Ko represija in vsesplošni nadzor popustita, se država znajde v vsesplošnem kaosu, nasilju ali celo državljanski vojni, kot se je to zgodilo denimo v nekdanji Sovjetski zvezi ali Jugoslaviji, vsa propaganda inženirjev duš pa je očitno povsem zaman.

Podobno velja za številne družbeno angažirane umetniške projekte. Ker empirično učinkov ni mogoče meriti so ustvarjalci odrešeni vsakršne odgovornosti v kolikšni meri oziroma ali sploh imajo njihova prizadevanja kakšen efekt. Seveda umetniškega dela ni mogoče banalno zreducirati na golo uporabnost ali točno določeno namembnost, povsem nonšalanten in pišmeuhovski egotrip avtorjev, v smislu kdor me ne razume in mi ne sledi je očitno nerazgledan ali bolj kratke pameti, pa je prav tako postalo že nekoliko dolgočasno.

Zato vsaj občasno filmi, kot je Fakirjevo izjemno potovanje, sploh ni tako slaba izbira. Ne gre zgolj za poldrugo uro solidne zabave, kar nekaj je tudi iztočnic in poant, ki niso nepomembne. Predvsem pa je lahko empatijo veliko lažje vzpostavi v okolju in atmosferi vsesplošne benevolentnosti, kot pa v družbah, v katerih prevladuje stalna napetost, polariziranost in medsebojno zmerjanje. In praviloma v teh družbah vsa pomoč pomoči potrebnim ostane zgolj pri besedah. Vzvišenih in plemenitih, ki pa depriviligiranim in odrinjenim bore malo pomagajo.