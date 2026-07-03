Šest ljudi na koncu hodnika

Odločitev, ali bomo leta 2031 sedeli za pogajalsko mizo ali ostali na hodniku, sprejemamo danes.

Marec 2031 – Washington, D. C. »Caroline si spere obraz s hladno vodo in se pogleda v kopalniško ogledalo. Na koncu hodnika šest ljudi odloča o usodi evropske celine. Ne ve, ali je karkoli, kar je rekla, sploh pomembno. Sumi, da ne.« Zveni kot začetek političnega trilerja, vendar gre za uvodni prizor poročila Evropa 2031, ki so ga pripravili raziskovalci umetne inteligence, strokovnjaki za njeno upravljanje in investitorji. Zgodba spremlja uradnico evropske komisije Caroline in nemškega podjetnika Christiana, ki svoje podjetje za umetno inteligenco preseli v Silicijevo dolino. Medtem ko je Christian priča eksplozivnemu razvoju umetne inteligence v ZDA, Caroline zaman opozarja, da Evropa zaostaja. FOTO: Yves Herman/Reuters Poročilo predstavi enega od možnih scenarijev razvoja Evrope. Ni me ...