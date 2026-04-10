Šest tednov vojne s teheranske perspektive

Zadušitev iranskih glasov ni rezultat cenzure, ampak bistveno bolj skrite in s tem učinkovite samocenzure.

»Ljudje kažejo odpornost kljub stiskam. Državljani gredo skoraj vsak dan na ulice, da bi obsodili ameriško in izraelsko agresijo. Kljub vplivu vojne vlada še naprej ustrezno vodi državo. Nisem opazil hujših motenj v preskrbi z osnovnimi potrebščinami, javni prevoz, kot je podzemna železnica, pa deluje kot običajno.« Vse to mi pojasnjuje Šahroh Saei, iranski novinarski kolega z 20 leti izkušenj v iranskih medijih, ki objavljajo v angleščini. Trenutno dela za Tehran Times kot urednik politične in mednarodne redakcije. Časopis se je ob ustanovitvi leta 1979 razglasil za »glas islamske revolucije«. Velja za državno nadzorovan medij, ki je »tesno povezan s skrajnimi frakcijami znotraj iranske vlade«, beremo na wikipediji. Zahodni splet je razsodil, kredibilnost časopisa odpisal z eno samo ...