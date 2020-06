V tedniku Mladina je 15. 5. 2020 izšel intervju z naslovom »V domovih za starejše obstajajo seznami odpisanih, ki ne smejo priti v bolnišnico«. V njem je upokojeni zdravnik dr. Dušan Keber na podlagi vpogleda v konzilijarni formular svoje zdravniške kolege obtožil, da so med epidemijo covida-19 »vnaprej sestavili sezname starostnikov, ki pod nobenim pogojem ne bi smeli biti deležni bolnišničnega zdravljenja«. Zaradi teh seznamov, po trditvi dr. Kebra, zdravniki v domovih starejših občanov (DSO) niso napotovali pacientov, potrebnih zdravljenja, v bolnišnice in zato je zaradi neprostovoljne in strokovno neupravičene odtegnitve ...