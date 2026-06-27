Sezona kulturnih bojev

Trditev predsednika vlade, da smo Slovenci nekakšen unikum, ker ne ploskamo himni, izkazuje predvsem nevednost.

Običaj je, da sezone kulturnih bojev v Sloveniji kulminirajo na dan državnosti. Od druge polovice devetdesetih let je postalo skorajda nacionalna šega, da imamo dve, vzporedni državni proslavi: eno za koalicijo, drugo za opozicijo; eno za levico, drugo za desnico. Letos smo se tej shizmi izognili. Izognili smo se, čeprav za las, tudi surovi, brezkompromisni politizaciji, kakršno smo denimo videli na državni proslavi junija leta 2012, ko je tedanji govornik (v govoru, čigar slog in teme so nakazovale, da je bil njegov avtor precej višje na hierarhični lestvici) praznik izkoristil za frontalni besedni napad na opozicijo. Morda so organizatorji letošnje proslave čutili, da okrogla obletnica ni primerna za totalni kulturni boj. Navsezadnje bo zanj še precej priložnosti v naslednjih letih … ...