Za Malmesbury ni pomembna širina, temveč neka druga razsežnost.

Malmesbury je mestece v Angliji. Leži v grofiji Wiltshire, kjer so tudi Stonehenge in veliko drugih predzgodovinskih svetišč. Malmesbury je videti kot prizorišče iz Umorov na podeželju. Stoji na griču (to za Angleže pomeni: na gori), obkrožen je z ostanki starega mestnega zidu in na najvišjem delu, v optičnem središču mesteca, je opatija iz 7. stoletja. Opatija je znamenita. V njej so leta 939 pokopali prvega angleškega kralja, Athelstana. Kasneje, med verskimi vojnami, so njegove ostanke pogubili. Stavba je znana še po drugi prigodi. Neki menih, Eilmer, se je na začetku drugega tisočletja povzpel na njen takrat 131 metrov visok zvonik. Nadel si je ogrinjalo v obliki netopirjevih kril in skočil. Zgodovina poroča, da si je zlomil obe nogi, v njegov spomin pa se lokalna gostilna imenuje ...