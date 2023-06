V nadaljevanju preberite:

Frazem imeti v rokah škarje in platno po splošno sprejeti definiciji pomeni imeti moč, oblast odločati o čem. V kontekstu filmskega festivala v Cannesu, ki se je pred kratkim končal z zmagoslavjem šele tretje režiserke v njegovi zgodovini, ga lahko beremo dobesedno. Cannes kot največji, najpomembnejši in za filmski posel najdonosnejši dogodek odloča o usodi najbolj sveže produkcije in njenega plasiranja na svetovni trg; izbira iz najširšega in najglobljega bazena recentne svetovne produkcije, vsi ostali pobirajo ostanke oziroma upajo, da najbolj vroča imena filmov ne bodo končala pred koncem aprila, ko festival naznani še zadnje zamudnike in zaključi selekcijo.