Skepsa o prihodnosti umetne inteligence

Velika vlaganja v infrastrukturo, namenjeno prihodnji rasti potreb po umetni inteligenci, so v zadnjih tednih postala precej kontroverzna tema. V praksi je bilo največ komentarjev o padcu tržnih vrednosti številnih velikih podjetij, ki v to infrastrukturo veliko investirajo ali pa so jo napovedale. Vendar je v ozadju teh dvomov tudi vpliv na realno gospodarstvo, predvsem z vidika tistih družb, ki so največji dobavitelj strojne opreme ali inženirskega svetovanja. V Evropi so to številna industrijska podjetja, poleg nizozemskega ASML še številna druga (Siemens, Schneider Electric, Legrand, ABB itd.), katerih poslovna uspešnost se je v zadnjem času izboljšala prav zaradi zagotavljanja industrijskih izdelkov, ki se uporabljajo pri gradnji centrov za umetno inteligenco. Ernst & Young ter JP Morgan ocenjujeta, da bodo zgolj vlaganja v fizično infrastrukturo, povezana z umetno inteligenco, prispevala med 0,3 do 0,6 odstotne točke k rasti ameriškega BDP, kar pomeni okoli četrtino celotne (po oceni Mednarodnega denarnega sklada naj bi ta za ZDA znašala okoli dva odstotka).