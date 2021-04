Sklep C kot dejstvo

V nadaljevanju preberite:

Znanosti in teoriji zarot je skupno izhodišče: nezaupanje v gole trditve. Ključen je naslednji korak. Teoretik zarote bo začel iskati potrditev za svoj dvom, zbiral bo informacije, ki mu bodo pomagale podpreti njegovo misel. Ne bo ga zanimalo, kaj bi lahko omajalo njegovo tezo; zanimalo ga bo samo in izključno tisto, kar jo lahko podpre.



V znanosti je obratno. Nezaupanje v napisano mora biti izhodišče vsakega branja raziskav. Sklicevanje na predhodne raziskave in na literaturo, na kateri temelji vsaka zapisana trditev, omogoča vsakemu bralcu znanstvene literature, da sam preveri vsako trditev, presodi vsak sklep, si ogleda vsak vir, na katerem temelji posamezna trditev.