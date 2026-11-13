Skrivnost slovenske farmacije

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Molekula aspirina ima 21 atomov. Kemik jo lahko sestavi v laboratoriju, postopek zapiše in drugi kemiki ga ponovijo kjerkoli na svetu. Adalimumab, zdravilo za revmatoidni artritis in Crohnovo bolezen, ima približno 20.000 atomov. Gre za protitelo, veliko beljakovino, ki je s kemijskimi postopki v industrijskem obsegu praktično ni mogoče sestaviti. Za njeno proizvodnjo uporabljajo žive celice, tudi pri nas v Mengšu. Skoraj vedno so to celice iz jajčnikov kitajskega hrčka, potomke tistih, ki so jih leta 1957 v ameriškem laboratoriju odvzeli neki samici. Z genskim inženirstvom so jih naučili izdelovati človeška protitelesa, zdaj pa se množijo v velikih posodah, ...