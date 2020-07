Slepe pege regionalizacije

Ecore un effort – potreben bo še en napor. To je najbolj optimističen komentar, s katerim lahko pospremimo predlog, ki ga je minuli teden predstavila strokovna skupina za regionalizacijo. A zmerni optimizem je na mestu. Od klavrnega propada posvetovalnega referenduma o pokrajinah pred dvanajstimi leti so bili vsi projekti regionalizacije Slovenije mrtvorojeni. Dno smo dosegli leta 2011, ko je novoustoličena Pahorjeva ministrica za lokalno samoupravo Duša Trobec Bučan po mesecu trdega dela prišla na dan s predlogom, naj se Slovenija razdeli na šest pokrajin, ki ustrezajo mejam katoliških škofij. To je bilo tudi bolj ali manj vse, ...