Slovenija bavbav

Ljudje se sila radi primerjamo. Kdo je boljši od nas, po kom naj se oziramo. Velikokrat so drugi tisti, ki si želimo postati. Še pred nekaj leti je slovensko politiko združevala ambicija, da postanemo »druga Švica«. Mnogi, ki so glasovali za izstop Velike Britanije iz EU, imajo za cilj, naj se Otok prelevi v različico Singapurja. A vsa tekmovanja, dejanska in namišljena, imajo veliko težavo. Namreč, da niso vsi tekmovalci tudi zmagovalci. Včasih te drugi prehitijo, kar ustvari temelj za še eno možno vrsto primerjave. Glede na koga si nazadoval? Kateremu dnu si se približal? Ni težko videti, da prav takšne primerjave prinesejo na plan marsikaj, za kar bi bilo bolje, da bi ostalo skrito. Tako so v Veliki Britaniji že več mesecev zgroženi, da jih prehiteva – Slovenija.