Slovenija, moja dežela plakatov

V kolumni preberite:

Se spomnite zadnjih kadrov v promocijskem spotu »Slovenija, moja dežela«? Stric v modrem kombinezonu ureja še zadnje detajle pri napisu »Slovenija«, nato pospravi lestev, kamera se odmakne, Oto Pestner in Nada Žgur odpojeta »njeni ljudje smo njeno ime, ponosno ime«, in nato zagledamo neokrnjeno naravo, zeleno deželo, Logarsko dolino, kamor »gostje prihajajo«, kot je bil uraden naslov te oglaševalske akcije, posnete leta 1986. Dobrih petintrideset let pozneje je pogled na to neokrnjeno naravo drugačen. Nekaj metrov za usmerjevalno tablo stoji oglasno sporočilo, ki nas vabi v nov trgovinski center. In ob obronku gozda stoji še en plakat, ponoči osvetljen z reflektorji, ki sporoča, da lokalni vulkanizer menja pnevmatike z dvajsetodstotnim popustom. Ne vidite tega? Poglejte še enkrat ...