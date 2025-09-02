Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

V nadaljevanju preberite:

Zelo veliko pozornosti je tradicionalno uprte v gospodarstvo Nemčije, ker je dinamika njenega gospodarstva skoraj po pravilu na tanki ločnici med minimalno rastjo, stagnacijo ali padcem.

V drugem četrtletju se je nemško gospodarstvo skrčilo za 0,3 odstotka, kar je bilo več od prve ocene (–0,1 odstotka). Potrošnja gospodinjstev se skoraj ni povečala, na kar je ob rasti plač in nekoliko slabšem stanju na trgu dela vplival predvsem dvig stopnje varčevanja.

Ključni razlog za revizijo je bilo slabše stanje v nemških predelovalnih dejavnostih, ki so tako pod pritiskom azijske (predvsem kitajske) konkurence kot manjšega povpraševanja ameriških kupcev v drugem četrtletju, po povečanju nabav v prvem četrtletju.