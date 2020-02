Slovenski Sanchez ali Salvini?

V sedanji fragmentaciji si ne bi mogli želeti boljšega scenarija od agilne vlade, ki ne izgublja časa s kadrovskimi prerivanji in oblikuje premišljeno zakonodajo, za katero nato išče podporo pri poslanskih skupinah različnih usmeritev. /.../ Da tak scenarij ni zelo verjeten, ni kriv model manjšinske vlade, temveč neusklajenost znotraj koalicije same. Ključni problem slovenske politike ni 'neodgovornost' malih strank, kakršni sta Levica in NSi, ki skušata voditi načelno nazorsko alternativo, niti radikalizacija in izolacija SDS, ki otežuje vznik dvopolnega sistema. Ključni problem je 'središče, ki ne drži' ...