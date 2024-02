Slovenski zet, evropski strah in trepet

V nadaljevanju preberite:

Čez mesec ali dva se bo atmosfera sprostila in življenje čez noč poenostavilo. Začel se bo najljubši letni čas po vsej severni hemisferi – letni čas sovraženja Donalda Trumpa. Antitrumpizem bo poenotil celoten politični spekter po evroatlantskem območju: desnico, ki si za svojega predstavnika na tako prominentnem položaju želi nekoga bolj uglednega, liberalce, ki tam želijo videti nekoga, ki ceni svoje evropske zaveznike, in levico, ki Trumpa ne more sprejeti kot legitimnega zaradi njegovega prezira do človekovih pravic in ker svoje antiimperialistične retorike ni podkrepil z dejanskimi protivojnimi dejanji. Složen prezir do Trumpa kaže, da se tradicionalni politični nasprotniki morda razlikujejo v finesah, a desnico, center in mainstream levico druži dejstvo, da si nihče ne zna predstavljati sveta brez ameriškega neformalnega imperija, ki temelji na prostem trgu in zvezi Nato ter ga Trump s svojim političnim vandalizmom ogroža. Trumpa je leta 2016 lansiralo širjenje območja človekovih pravic na poprej marginalizirane družbene skupine, proti katerim je privilegirana belska ameriška večina srednjega razreda začela kulturno vojno. Trump se je pojavil kot kanal, skozi katerega so lahko sprostili svoje v jezo prevedene strahove. Glavna grožnja statusu quo letos ni politična korektnost, pač pa prave, militarizirane vojne, ki so vmes vzniknile v za ZDA ključnih strateških regijah.