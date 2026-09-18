Slušalke in sluh

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Osemdeseta sem prehodil z walkmanom. V primerjavi s sedanjimi predvajalniki zvoka je bil prevelik za v žep, bateriji sta relativno hitro crknili, s poslušanjem pa nisi motil okolice, razen če si walkmana poslušal preveč naglas in potem govoril, kot da bi bili vsi okrog tebe gluhi, pa še skladbo, ki si jo poslušal, so slišali vsi okrog tebe, čeprav si imel samo ti slušalke na glavi. Kajti muziko smo takrat večinoma poslušali tako, da ti je po tem, ko si walkmana ugasnil in snel slušalke, še dolgo zvonilo v ušesih. Kasete zdaj niso več v uporabi, walkmane so zamenjali pametni telefoni, slušalke so se znebile kablov, moja ušesa pa niso več tolerantna do ...