Smejmo se z drugimi, ne pa drugim

Znati v družbi povedati nekaj smešnega je pomembna socialna veščina. Ko se ljudje smejijo, doživljajo prijetno občutenje smešnega in imajo pozitiven odnos do tistega, ki jim vzbuja prijetnost. To je zelo podobno situaciji, v kateri majhen otrok želi, da ga nekdo od bližnjih žgečka, zaradi česar se v smehu vedno znova vrača k tistemu, ki to počne. Medtem ko žgečkanje deluje na telesni ravni, pa pripovedovanje smešnih stvari sodi v »žgečkanje« duha.Ljudje druge namerno spravljajo v smeh na dva načina: ali so duhoviti ali pripovedujejo šale. Duhovitost je kreativna osebna lastnost igranja z besedami in pojmi v neki ...