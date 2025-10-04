Smem, ker lahko

V nadaljevanju preberite:

V času, ko kakšen ruski letalnik ali vojaško letalo skoraj vsak dan »pomotoma« zaide v zračni prostor katere od evropskih članic Nata, je bilo enostavno spregledati incident, ki se je pripetil na madžarsko-ukrajinski meji. In vendar bi bilo zelo koristno, če bi zastrigli z ušesi.

Prejšnji teden je ukrajinska vlada sporočila, da je v Zakarpatju zasledila letalnike, ki so v ukrajinski zračni prostor prileteli iz Madžarske. Vajeni smo že, da se v takih primerih odvije igra zanikanj in valjenja krivde, a grobost, s katero je madžarski zunanji minister Péter Szijjártó zavrnil ukrajinske navedbe, je kljub temu šokirala mnoge: »Zelenskemu se očitno meša.«