Smeti lepo gorijo

V četrtek, 10. septembra, je zagorelo na zapuščenem avtomobilskem odpadu na Cesti dveh cesarjev, so sporočili gasilci. To je bil že drugi vžig v nekaj tednih. V zadnjih letih so takšne novice vse pogostejše. Odpadki se kopičijo. Del jih sicer vzorno sortiramo in recikliramo, to počne denimo ljubljanski zbirni center Rcero in drugi po Sloveniji. Vendar so sodobni odpadki sestavljeni tudi iz snovi, ki jih z obstoječo tehnologijo ni mogoče razgraditi ali ponovno uporabiti. Ti ostanki vsebujejo veliko energije, ki se ob požigih, kot je bil četrtkov, sprosti v zrak s strupenimi snovmi, ki se z vetrom razširijo v okolje, se ...