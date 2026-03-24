O smislu življenja je nesmiselno tuhtati, ko ga kdo ta hip tik pred tvojim nosom izgublja.

Človeka ne uničiš, če mu vzameš življenje; uničiš ga, če mu vzameš smisel. Norveški pisec kriminalk Jo Nesbø je podobno misel vgradil v modrovanje enega od svojih likov, pa še ta pripomni, da ne ve, kje jo je prebral ali slišal. Gre za usodo citatov, ki to niso, saj jih človeštvo sprejema, ponotranja in deli, ne da bi čutilo potrebo po navajanju avtorja. Uporaba smisla in življenja v isti sapi pritegne vsakogar. Vsi iščemo smisel v življenju ali ugotavljamo smisel življenja. Tako dajemo življenje smislu, haha, bi sklenil kak srednješolec, naveličan puhlic iz besednjaka odraslih. Sodobnega človeka poganjajo rutina, obveznosti in okolica, a kljub temu slej ko prej sleherni med nami ostane sam s seboj. Takrat ga ni denarja, slave ali političnega vzvoda, ki bi utišal zakaje in čemuje v naši ...