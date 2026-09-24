Smisel sporočanja in človeškost

Naj se v uvodu predstavim z obrobnim, že skoraj banalnim podatkom: spomladi bom dopolnil 30 let delovne dobe. Od prvega dne sem zaposlen na sodišču in ves ta čas se pretežno ukvarjam z besedili, torej z jezikom. Kolo človeštva se je v tem času zasukalo za več kot eno pokolenje, s čimer se je spremenila tudi družba, način vedenja, občutek spodobnosti … Spremenil se je način pisanja, in to ne zgolj v leposlovju. Tudi pravosodna besedila zdaj niti približno niso enaka, kot so bila pred 30 leti. To velja tako za vloge strank in njihovih odvetnikov kot za sodne obrazložitve. A vendar je v drugi četrtini enaindvajsetega stoletja sprememba pisanj korenitejša in tudi bolj skrb vzbujajoča. Razlog je znan in očiten vsakemu imetniku elektronskih naprav. Če pobrskamo globlje, proti naravi, ki je v ...